◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１８９・０４点をマークし、合計２８５・７１点で暫定トップに立った。これで表彰台を確定させ、日本男子では一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。冒頭の４回転ルッツを着氷すると、３本の４