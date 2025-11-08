タレントの辻希美が、第５子が生まれて３か月が経ったことを報告した。辻は８日、自身のインスタグラムを更新。「夢空が産まれて今日で３ヶ月が経ちました早いょ…早過ぎるょ…」と書き出し、おむつアートの写真を披露した。また、「あっという間にあの出産から３ヶ月…日々バタバタしているからこそあっという間に大きくなっちゃうから１日１日を大切にしようと改めて感じます」と気持ちを明かした。そして、「ほ〜ん