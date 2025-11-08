◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京・芝２５００メートル）アルゼンチン共和国杯の前日最終オッズがＪＲＡから８日、発表された。１番人気は絶好調のクリストフ・ルメール騎手とコンビを組む（１８）スティンガーグラス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）が単勝３・３倍。２番人気は前有利だった毎日王冠で０秒４差まで詰め寄った（６）ディマイザキッド（牡４歳、美浦・清水英克厩舎、父ディー