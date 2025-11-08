「第5回スポニチポーカートーナメント」（スポニチ主催、ボートレース江戸川、サミー、パラダイスシティ、ABSENTE協賛）のラストDAY1が8日、ボートレース江戸川で行われた。全国のポーカースポットで開催された予選を勝ち抜いた延べ202人が出場し、29人が明日9日にボートレース江戸川で行われるDAY2への進出を決めた。チップリーダーとなった林泰希さんは「アグレッシブにやっていて、決まったのでうれしかった」と話した。8