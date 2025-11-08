補整下着ブランドとして人気の『ブラデリスニューヨーク（BRADELIS New York）』から、この秋冬のトレンド素材“ベロア”を取り入れた新作インナーが登場しました。上質な艶めきとレトロなムードを纏いながら、独自の立体パターンで美しいバストラインを叶えるアイテムたち。ノンワイヤーの快適さと補整力を両立した「ベロアブラキャミ」をはじめ、華やかなレース×ベロアデザインの「