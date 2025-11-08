過去最長を更新しているアメリカの政府閉鎖は39日目となりました。特に大きな影響が出ているのが航空業界で、政府は航空便の運航を最大で10%削減する方針を示し、1000便以上が運休になりました。空港にやってきた人たちは誰もが足を止めて、フライトの運航状況を確認していました。アメリカ各地の空港では7日、政府主導で、「安全の確保」を目的とした航空便の削減が始まりました。記者「確かにこれは酷い状況になっています。ほと