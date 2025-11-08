きのう夕方、鳥取県南部町の養豚場から火が出て、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。従業員のうち2人と連絡がとれていないということです。火事があったのは、鳥取県南部町にある養豚場「ファロスファーム西伯農場」で、きのう午後5時半ごろ、消防に「豚舎が燃えている」という複数の通報がありました。けさ9時前、ようやく鎮火しましたが、焼け跡から身元不明の1人の遺体が見つかりました。養豚場には当時、従業員11人がいて