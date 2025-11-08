8日午前、愛知県東郷町の国道の交差点で、車2台が衝突する事故があり、男性1人が意識不明の重体となっています。警察や事故を目撃した人などによりますと、8日午前10時ごろ東郷町諸輪の国道153号の交差点で、乗用車と軽自動車が衝突し、弾みで横転した乗用車が電柱に突っ込みました。乗用車を運転していた30代から40代くらいの男性は意識不明の重体となっていて、軽自動車の60代くらいの女性もケガをして病院に運ばれまし