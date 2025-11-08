日本労働組合総連合会（東京都千代田区）は、このほど「フリーランスとして働く人の意識・実態調査2025」を実施しました。同調査によると、4割強が「近年の物価上昇による影響で生活が苦しくなった」と回答したことがわかりました。また、「報酬が引き上げられていない」と答えた人が約9割にのぼりました。【グラフ】近年の物価上昇がフリーランスに与える影響は？（調査結果を見る）調査は、フリーランスを本業として仕事をしてい