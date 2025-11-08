福岡県警城南署は8日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午前11時半ごろ、大阪府警の警察官を名乗る男から「あなたは事件に巻き込まれている。一人になってくれ。第三者に情報を漏らすとあなたが殺される」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。