＜TOTOジャパンクラシック3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞飛ばないけど、曲がらない。正確なショットを武器とする堀琴音が待ち望んでいた特別賞が、今大会では用意されている。大会期間中のフェアウェイキープ率1位の選手に賞金100万円（複数均等割り）が贈られる「ドライビングアキュラシー賞」。意欲はかきたてられる。〈写真〉最強の安定感堀琴音ドライバースイング「こういう賞があ