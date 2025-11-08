虚偽の申請をして札幌市などからあわせて１億円以上をだまし取ったとして、札幌市と江別市に住む男女３人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは江別市の会社役員・湯原透容疑者ら男女3人です。3人は共謀して2022年4月から去年9月までの間、就労継続支援B型事業者としての要件を満たさず、また活動の実態がないにも関わらず、支援を提供したと虚偽の申請をして、訓練等給付費あわせておよそ1億1800万円をだまし取った疑いが