古都・奈良の秋を彩る伝統行事「鹿の角きり」が奈良公園で行われました。猛スピードで駆け抜けるシカをはっぴ姿の勢子と呼ばれる人たちが追います。逃げ回るシカにロープを放ち、５０ｃｍ以上ある巨大な角に絡みつかせ捕獲。神官役が角をノコギリで切り取り落とします。「鹿の角きり」は、発情期を迎え気性の荒くなった雄のシカが人にけがをさせないようにと、江戸時代初期に始まったとされ、今では奈良の秋の風物詩となって