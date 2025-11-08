発生から２０年のＪＲ福知山線脱線事故をめぐり、ＪＲ西日本は遺族らへの説明会を開き、“事故車両の保存施設が１２月に完成し、遺族らに公開する”と明らかにしました。乗客・運転士１０７人が死亡したＪＲ福知山線脱線事故から今年で２０年となり、１１月８日、事故の遺族や被害者に向けた説明会が開かれました。この説明会の中でＪＲ西日本は、大阪府吹田市の社員研修センターの隣につくられている事故車両の保存施設につ