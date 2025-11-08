赤色灯8日午前10時ごろ、北海道富良野市西達布の80代夫婦が暮らす住宅で「妻が夫をひいてしまう事故があった」と消防から道警に通報があった。富良野署によると、妻が自宅敷地内で乗用車をバックさせた際に夫をひき、夫は病院に搬送されたが、約3時間半後に死亡が確認された。体調不良を訴えた夫を病院まで送ろうとして、車を出したところだったという。署によると、亡くなったのは無職岩渕正章さん（86）で、妻は信子さん（84