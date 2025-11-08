新潟県内の地銀2行が11月7日、今年度の中間決算を発表しました。第四北越フィナンシャルグループは増収増益となった一方で、大光銀行は増収減益となっています。 7日、今年度の中間決算を発表した第四北越フィナンシャルグループ。【第四北越フィナンシャルグループ殖栗道郎 社長】「FG連結の中間純利益は228億円となり、中間期として4年連続での最高益となった」前の年の同じ時期と比べ、グループの売