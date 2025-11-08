フジテレビ系「相葉◎×部」が８日、放送され、元ＡＫＢ４８の前田敦子、板野友美が出演した。板野は前田の誕生日をサプライズで祝福した日のことを回想。「敦子を連れ出して、（高級ホテルを）予約して。誕生日のお祝いをしようって計画して（メンバー）１人ずつ、いろんなとこに隠れて。最後は机の下からケーキを持って出てくる。もう３回ぐらいリハーサルして」と綿密に計画していたと話した。前田は、板野やメンバーの意