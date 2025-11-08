侍ジャパンの一員として宮崎強化合宿（サンマリン）に参加している高橋宏斗投手（２３＝中日）が、８日に行われたライブＢＰに登板。打者７人と対峙し安打性の当たりは２本と、上々の仕上がりを披露した。この日の登板はＷＢＣ本大会でも採用される「ピッチクロック」や「ピッチコム」を導入した形で実施。不慣れな部分も多い投球となったが「ある程度問題なくできたと思う」とスムーズに順応できたと語る。１５日、１６日に予