女子プロレス「スターダム」のタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」のレッドゴッデス公式戦（８日、Ｇメッセ群馬）で元ゴッデス王者・なつぽい（３０）＆安納サオリ（３４）が、開幕２連勝を果たした。７日の開幕戦（後楽園）で２人は謎のマスクウーマンタッグのオシータ＆テオトレコ組に勝利。２戦目となったこの日のメインイベントではゴッズアイの妃南＆八神蘭奈と対戦した。過去にゴッデス王座の戴冠歴があるなつ