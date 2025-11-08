モデルで俳優の本田翼さん（33）が2025年11月4日、自身のインスタグラムを更新。仕事帰りの私服コーデを披露した。「色がカーキのアウターって黒にもグレーにもブラウンにもなんでも合う」本田さんは、「仕事帰りに」といい、少し薄暗い屋外で、カメラに向かってピースサインをする様子を含む5枚の写真を投稿。「色がカーキのアウターって黒にもグレーにもブラウンにもなんでも合うからこの時期めちゃくちゃよく着ます」とつづって