【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】【写真】高市首相への手紙「公平で公正な日本のために」…赤木雅子さんが奈良の地元事務所へ「新たな事実が判明していないため、改めて第三者による調査が必要とは考えておりません」高市早苗首相は言い切った。森友事件の再調査を迫られた5日の参議院代表質問での答弁だ。思わず「何言ってんの！」とツッコみたくなる。一連の文書開示をはじめ“新たな事実”が続々判明しているじゃないの。