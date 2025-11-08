俳優・板垣李光人が、雑誌の撮影で訪れたタイでのショットを公開し、反響を呼んでいる。板垣は自身が登場している雑誌の発売日に合わせて、８日までに自身のインスタグラムを更新。「アートとカルチャーをめぐる旅をしてまいりました〜以前投稿したタイの写真はこちらの撮影です」とつづり、タイで様々な景色をバックにしたショットを投稿した。そして最後に「楽しゅうございました」と感想をつづり、投稿を結んだ。この投