◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準決勝藤枝東１―１（ＰＫ５―３）静岡学園（８日、草薙陸上競技場）準決勝が行われ、藤枝東が３連覇を目指す静岡学園を倒した。藤枝東は前半３９分、ＭＦ望月瑠斗（２年）がＣＫを直接決めて先制。そのまま逃げ切りかと思われた後半終了間際のセットプレーで追いつかれたが、延長戦に続いて行われたＰＫ戦を５―３で制した。決勝は１５日に行われ、藤枝東は２０１５年度大