◆バスケットボール▽Ｂ１リーグ第９節・京都８７―８０茨城（８日・京都市体育館）京都がホームで茨城を破り、連敗を２で止めた。今季就任した伊佐勉ヘッドコーチの下、京都は第１クオーター（Ｑ）からエンジン全開。主将の前田悟の３ポイントシュートで先制すると、一気に１１点を連取した。たまらず相手ベンチがタイムアウトを取るほど、好調な滑り出し。第２Ｑまでの前半を４１―３０で終えた。だが、後半。茨城の猛反撃