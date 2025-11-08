侍ジャパンは８日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けた宮崎合宿３日目に実戦想定のライブＢＰを実施した。正遊撃手として期待される今季セ・リーグ首位打者の広島の小園海斗内野手は、中日・高橋宏斗投手を相手に２打席目に左前にはじき返すなど、順調な調整ぶりをアピールした。走者なしで１５秒、走者ありで１８秒というピッチクロックを採用して行われた。