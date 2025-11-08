◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節柏１―０名古屋（８日・三協Ｆ柏）柏はホームで名古屋に１―０で勝利した。試合開始前に首位の鹿島が横浜ＦＣに２―１で勝利。首位追走のため、勝ち点３が求められる中、前半はＧＫ小島亨介の好セーブ２本が光った。まずは前半１４分、ＭＦ稲垣祥のスルーパスからフリーのＦＷ木村勇大が左足でシュートを放つが得点を許さず。同３６分にはＤＦ古賀太陽との連携ミスで古賀のパスがゴール付近