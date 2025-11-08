奈良市議・へずまりゅう氏（34）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。地元・山口の山を購入する意向であると報告した。へずま氏は「ご報告」と題し「へずまりゅう山を買います」と宣言。その理由について「地元山口の山を中国人が買おうとしていると連絡を受け阻止することにしました」とつづった。続けて「この山の近くには保安林と呼ばれる土砂流出防止や水源を守る為の山林があるので絶対に死守しなければなりません