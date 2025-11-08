三重県鳥羽市の鳥羽水族館を訪れ、ラッコを視察される天皇、皇后両陛下＝8日午後（代表撮影）天皇、皇后両陛下は8日、全国豊かな海づくり大会の式典出席などのため、三重県を訪問された。1泊2日の日程で、この日は鳥羽市の鳥羽水族館を訪れ、国内で唯一飼育されているラッコやジュゴンを視察した。ラッコが水面から勢いよくジャンプし、水槽に張り付いた餌のイカをキャッチする様子に、両陛下は驚き、悠々と泳ぐジュゴンに「か