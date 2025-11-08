「ラリー・ジャパン」に参戦するトヨタ自動車のラリーカー＝8日午前、岐阜県恵那市自動車の世界ラリー選手権（WRC）第13戦「ラリー・ジャパン」が9日まで愛知、岐阜両県で開かれている。参戦する地元のトヨタ自動車は若手の技術者や選手の育成に力を注ぎ、開催地域の活性化も図る。WRCはラリーの最高峰で、公道を使い、未舗装の道や雪上など多様な路面や地形を走る。トヨタは参戦を通じ、車両の耐久性や性能などの技術面に加え