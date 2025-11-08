野球教室で小学生とキャッチボールする巨人・田中将＝8日、仙台市日米通算200勝を達成した巨人の田中将大投手が8日、楽天時代の本拠地だった仙台市で小学1、2年生の30人を対象に野球教室を開いた。子どもたちから「マー君200勝おめでとう。お帰りなさい」と声をかけられ「本当に達成できて良かった。事の大きさを日々感じている」と実感を込めた。楽天から今季巨人に移籍したが、仙台での野球教室を続けた。「東北というところ