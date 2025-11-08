元HKT48の田中美久さんが、「2026カレンダー発売記念イベント」を行いました。 【写真を見る】【 田中美久 】「100点満点」のカレンダーで大人っぽい姿を公開「美意識が上がって2週間に1回皮膚科へ」今回のカレンダーは、「いろんな国に一緒に旅に出かけているイメージ」で撮影されたそう。また、田中さんは‟自分自身でお洋服とかメイクとかもプロデュースさせていただいた。特にこだわった部分は、自分が11歳から10年