MLB・ジャイアンツは日本時間8日、球団公式Xに今季サヨナラ勝ちを収めた11試合の劇的シーンを一本にまとめた動画を公開しました。本拠地のオラクル・パーク名物のスプラッシュ・ヒットによるサヨナラ本塁打や、ピッチャーゴロから悪送球2つでサヨナラ勝ちした場面、またフィリーズ戦で飛び出した壁直撃の大飛球があらぬ方向へ跳ね返り、3点が入ったサヨナラランニング本塁打も。最後にはドジャース戦の延長10回サヨナラ満塁弾も含