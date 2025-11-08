日本人スラッガーがまた1人、メジャーへ挑戦です。令和初の三冠王、村上宗隆選手（25）の契約交渉期間が8日夜、始まります。ヤクルトからポスティングシステムを利用しメジャー移籍を目指す村上選手について、メジャー機構は全30球団に対し契約可能な選手として通知しました。交渉期間は45日間で、日本時間の8日午後10時から12月23日までです。メジャーリーグの公式サイトは複数の球団が興味を持っていると紹介し、ニューヨーク・