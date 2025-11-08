高校生が稲庭うどんをアレンジしたオリジナルメニューを開発し8日から限定で販売されました。こちらがそのオリジナルメニューです。明太子と大葉をトッピングし、かくし味にしょっつるを使ったクリームソースが麺に絡む新感覚の稲庭うどんです。販売されたのはバスケットボールWリーグ・アランマーレ秋田の試合会場です。地域のにぎわいや若者が活躍する場を作ろうと企画されたもので、