8日午前、仙北市で85歳の男性が自宅裏の畑でクマに襲われ顔などにけがをしました。現場は仙北市田沢湖卒田字大石野の畑です。警察と消防によりますと8日午前11時20分ごろ、近くに住む人が叫び声を聞いて駆けつけると走り去るクマ1頭を目撃しその後、畑で倒れている85歳の男性を見つけ消防に通報しました。男性は自宅裏の畑で農作業中にクマに襲われて顔や右腕にけがをし、秋田市内の病院へ運ばれました。近所の人「クマがやっぱり