11月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節GAME1が北海きたえーるで行われ、レバンガ北海道が95－83で滋賀レイクスに勝利した。 試合序盤から北海道が主導権を握る展開となり、前半だけでジャリル・オカフォーが14得点、ケビン・ジョーンズも13得点とスコアを伸ばし、53－36と17点リードを奪って試合を折り返した。後半に入っても北海道ペ}