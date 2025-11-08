きもの文化の普及や発展に貢献した人に贈られる「岡山きもの文化人」の表彰式が岡山後楽園で行われました。 【写真を見る】後楽園で“岡山きもの文化人”の表彰式医師の園部宏さんが受賞「きものの歴史とかすばらしさを普及できたら」【岡山】 「岡山きもの文化人」は、きもの文化を広めようと呉服業界の関係者などによる選考委員会が毎年選んでいるものです。 今年の受賞者は、腫瘍学と病理診断学の医師で、岡山市の園部宏さ