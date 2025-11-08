李旭戈さん（35）は山西省太原市で携帯電話に貼る保護フィルムの販売店を営んでいる。大病から回復したものの、重労働ができなくなってしまい、5年前から飼い始めた愛犬の「憨憨」と一緒に店をオープンした。中国新聞網が伝えた。「憨憨」は常に店のショーウィンドウの前に座り、来店客にとても人懐こく接するので、李さんが保護フィルムを貼る作業をする様子が通行人の注目を集めるようになったという。