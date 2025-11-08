J１の35節終了時点で、首位は勝点67の鹿島。２位は１ポイント差で追う柏。11月８日に第36節が開催され、鹿島はホームで横浜FCに２−１の勝利を収める。優勝争いのライバルが白星を掴んだゲームから約２時間後、柏はホームで名古屋と対戦した。前半はスコアボードを動かせなかった。ボール支配率で上回り、チャンスも作ったが、ネットを揺らすまでには至らず。 迎えた後半、47分に柏が均衡を破る。右サイドを突破した原