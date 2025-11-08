8日午前、熊本県八代市で住宅や倉庫など6棟が焼ける火事があり、1人の遺体が見つかりました。 警察と消防によりますときょう午前9時すぎ、八代市東陽町小浦で「住宅の1室から火が出ました」と住人から119番通報がありました。 消防が駆けつけ火はおよそ3時間後に消し止められましたが住宅3棟と倉庫3棟が焼けました。 火元の家に住む宮部文子さん（83）と近くの家に住む70代の男性が病院に運ばれましたが命に別状はありません。