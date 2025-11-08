【ロサンゼルス＝後藤香代】米音楽界最高の栄誉とされる第６８回グラミー賞の候補が７日発表され、ラッパーのケンドリック・ラマーさんが「年間最優秀アルバム」など最多８部門で九つのノミネートを獲得した。ラマーさんはアルバム「ＧＮＸ」やシングル「ルーサー」などが評価された。レディー・ガガさんはアルバム「メイヘム」やシングル「アブラカダブラ」などで７部門の候補となった。日本からは、世界的なジャズ作曲家、