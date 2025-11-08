ハワイミツスイの一種で黄緑色の「アケケエ」は生息数が１００羽を切ったと推定される/Robby Kohley（CNN）ハワイの森に今年6月、上空のドローン（無人機）から生分解性の容器数十個が投下された。それぞれの容器には約1000匹ずつの蚊が入っていた。ただの蚊ではない。実験室で飼育された刺さないオスの蚊で、「ボルバキア」という細菌に感染している。感染したオスが野生のメスと交尾して産まれた卵は孵化（ふか）しない。蚊の繁