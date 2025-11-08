【モデルプレス＝2025/11/08】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）に出演するSnow Manの目黒蓮。物語の鍵を握る重要な役どころを演じる目黒が、役作りや共演者とのエピソード、見どころなどを語った。【写真】「ザ・ロイヤルファミリー」に登場する謎の人物◆目黒蓮「ザ・ロイヤルファミリー」物語の鍵を握る重要な役どころに「ザ・ロイヤルファミリー」への出演発表時、“