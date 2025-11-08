¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/08¡Û¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯42¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£11·î8Æü¡¢¿ÆÂ²¤¬¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó»àµî¡¢¿ÆÂ²¤¬Êó¹ð¢¡¿¸Ê¿ÂÀ¤µ¤ó¡¢»àµîÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÉôSNS¤äÊóÆ»¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹·ï¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢ ²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ ¤³¤³¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°¡¢¿¸Ê¿ÂÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î