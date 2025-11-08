芸能事務所のSejuは11月8日、所属していた今森茉耶（19歳）とのマネジメント契約を解除したと発表した。事務所公式サイトに掲載された「今森茉耶 マネジメント契約解除のご報告」では、「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除