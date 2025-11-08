女優の今森茉耶（19歳）が11月8日、自身のInstagramを更新。未成年飲酒で「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）を降板、および事務所との契約が解除となったことについて謝罪している。今森はこの日、Instagramで「このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。そして「未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、ま