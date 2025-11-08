７日、イランのペルシャじゅうたん展示ホール。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月8日】中国上海市で開催中の第8回中国国際輸入博覧会は、世界の企業が自由市場を共有する「チャンスの扉」となっており、各国の手作り品や特産品が特に人気を集めている。博覧会の展示面積は43万平方メートル以上、出展する海外企業は前回より600社増の4108社で、いずれも過去最大。うち世界上位500社企業・業界のリーディング企業は