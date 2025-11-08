日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』への出演発表時、“物語の鍵を握る重要な役どころ”という情報のみだった目黒蓮演じる謎の人物。そこから約2カ月、11月2日放送の第4話でようやくその正体の一端が解禁された。男の名は中条耕一、佐藤浩市演じる山王耕造の隠し子、新たな情報はここまで。まだまだ謎は残る。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら11月9日放送の第5話では、その人物像により迫っ