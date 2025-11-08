11月8日、幡多郡黒潮町で住宅1棟を全焼する火事があり、この家に住む男性が頭や顔などにやけどを負いました。火事があったのは、黒潮町上川口の無職国友宣孝さん（82歳）の住宅です。警察によりますと、11月8日午前11時頃、近くに住む人が火事に気づき消防に通報しました。火は、国友さんの木造2階建て住宅約64平方メートルを全焼したほか、隣接する住宅の車やカーポートの屋根などを焼いて約3時間半後に消し止