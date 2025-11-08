全国高校サッカー選手権の県大会決勝が8日に行われ、上田西がPK戦の末、東京都市大塩尻を下し2大会連続4回目の優勝を果たしました。県内66チームの頂点に立つのは…。7年ぶりの優勝を目指す赤のユニフォーム東京都市大塩尻と連覇を狙う黄色のユニフォーム上田西が激突です。試合が動いたのは前半15分でした。都市大塩尻が蔵本のゴールで先制します。ところがその5分後、都市大塩尻は伊東が相手選手